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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:58 م
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وكيل "تعليم بورسعيد" تشهد توزيع مكافآت المدارس الفائزة فى مسابقة احتفالات أكتوبر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 07:54 م
وكيل "تعليم بورسعيد" تشهد توزيع مكافآت المدارس الفائزة فى مسابقة احتفالات أكتوبر توزيع الجوائز
بورسعيد محمد فرج

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شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الأربعاء، إجراءات توزيع مكافآت المدارس التسعة الفائزة فى مسابقة احتفالات 6 أكتوبر، بحضور علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام.
 
وأوضحت وكيل الوزارة، أن هذه المسابقة قد أطلقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يوم 2 أكتوبر، واستمرت لمدة 3 أيام إحياءً للذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتم تعميمها على جميع مدارس المحافظة.
 
وأشارت د. هالة إلى أن محافظ بورسعيد قد رصد مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مدرسة فائزة بإجمالى 90 ألف جنيه ليتم توزيعها على الطلاب المتميزين والمشاركين في المسابقة، وكذلك المعلمين المتميزين والمشاركين في إعداد وتجهيز وتنفيذ المسابقة.
 
وقد اجتمعت وكيل الوزارة بمديري المدارس الفائزة بالمسابقة وفقا للمعايير التي تم وضعها من اللجنة المشكلة لتقييمها بحضور مديري الإدارات التعليمية التابعين لهم حيث وجهت باتباع ضوابط توزيع المكافآت وفقا لتعليمات محافظ بورسعيد متمنية لهم دوام التوفيق.

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