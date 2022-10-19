وكيل تعليم الغربية يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس المحلة وطنطا

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة تفقدية في عدد من مدارس إدارتي شرق المحلة وشرق طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس.

وقام بمتابعة مدرسة عزبة راغب نخلة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق المحلة، وتلاحظ عدد من السلبيات خلال المتابعة، و شدد وكيل الوزارة على إدارة المدرسة بحتمية بدء الطابور في المواعيد المقررة في السابعة والنصف، وتحذير شديد لتكرار ذلك مجدداً.

كما شدد على ضرورة ترديد النشيد الوطني مصحوباً بالموسيقى بعد أداء تحية العلم وتحية الجمهورية.

وأشاد وكيل الوزارة بالفقرات الإذاعية المقدمة والمتنوعة والجيدة، حيث أشاد بفقرة القرآن الكريم، وفقرة المسرحية الطلابية والتي تناولت موضوع تغير المناخ.

وخلال متابعته للمدرسة، أشاد وكيل الوزارة بمعلمة اللغة العربية الأستاذة دعاء حمدان محمود، على الجهد المبذول داخل الفصل والتفاعل الطلابي معها.

وشدد وكيل الوزارة على منع استخدام العصا نهائياً والعقاب البدني، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي.

كما شدد على ضرورة انضباط الإشراف وتوزيع الاحتياطي، ومنع تواجد الطلاب بالفناء بدون معلم التربية الرياضية، حفاظاً على سلامة الطلاب، والاهتمام بالالتزام بمواعيد حضور الطابور والزي المدرسي لجميع الطلاب، ودور الأخصائيين الاجتماعيين في تفعيل ذلك بالتعاون مع إدارة المدرسة وأمن البوابة.

وخلال متابعة المدرسة، تم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية، والتوجيه بمتابعة المدرسة لإزالة كافة السلبيات، ومراجعة الانتدابات الخاصة بالمعلمين مع جميع التوجيهات، ومنع إدراج يوم السبت ضمن خطاب الانتداب، حيث أن المدرسة لا تعمل يوم السبت، كما وجه بضرورة سد العجز باستخدام كافة الموارد البشرية المتاحة بالمدرسة، والتواصل مع التوجيهات لسد العجز.

و توجه وكيل الوزارة لمدرسة حامد مرسي فرج للتعليم الأساسي بالرملية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، ة تم متابعة المدرسة والإشراف والفصول، ووجه بضرورة تفعيل يوم النشاط بالمدرسة.

كما شدد على ضرورة إحكام غلق غطاء البالوعة الخاصة بالصرف الصحي، وأوصى أيضا بإزالة الرمل المتناثر على الطرقات، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.

وخلال المتابعة، تلاحظ تفعيل مبادرة 100 مليون شجرة، واتحضر للأخضر، وتلاحظ أيضاً وجود كتب منهجية وأدلة معلم منتهية بالمكتبة، و أوصى باستبعاد هذه الكتب والانتهاء من فهرسة المكتبة الكترونياً، كما تلاحظ وجود كثافات بالفصول، وتم التواصل فوراً مع مدير عام الإدارة، لمتابعة المدرسة وتوزيع الكثافات على الفصول والاستفادة من كافة الفراغات.