وكيل تعليم الجيزة تتابع انتظام العملية التعليمية فى مدارس بولاق الدكرور

كتبت - مرام محمد

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية تعليم الجيزة، اليوم الأربعاء، عددا من مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وشملت جولة وكيل مديرية التعليم، زيارة مدارس الشهيد أحمد جاد جميل الإعدادية بنات، والشهيد عمرو عبد الجيد الإبتدائية، والشهيد العقيد ساطع النعماني الإعدادية بنات، وذلك بحضور محمد يحيى مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وتفقدت وكيل المديرية، الفصول الدراسية، واستمعت إلى الطلبة والطالبات، مؤكدة على تسليم الكتب الدراسية وتفعيل دور الإشراف المدرسى والانتهاء من تركيب الزجاج الاكليريك للفصول.

وشهدت الزيارة، تفقد الحالة العامة للمدارس وكفاءة الفصول الدراسية والديسكات، حيث شددت وكيل المديرية، على ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياة والفناء.