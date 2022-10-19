اليوم السابع
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وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:47 ص
وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا الوفد السياحى
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وفد  سياحي متعدد الجنسيات من 4 دول وهي "أمريكا – ألمانيا – إنجلترا- إيطاليا"، حيث زارت الوفود منطقة آثار بني حسن بمركز أبو قرقاص، وتل العمارنة وتونا الجبل بمركزي ملوي ديرمواس، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

 

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة والتي يرجع تاريخها إلى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية منها (منطقة بنى حسن بمركز أبو قرقاص، ومنطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي، ودير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، ومنطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار).

الوفد السياحى (2)
الوفد السياحى 

 

الوفد السياحى (3)
الوفود السياحية 

 

الوفد السياحى (1)
الوفد السياحى 

 


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