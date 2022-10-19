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وظائف جديدة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل براتب 3100 جنيه

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:01 م
وظائف جديدة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل براتب 3100 جنيه محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل (عضو فريق - كرو مطعم) في أحد مطاعم مدينة 6 أكتوبر.
 
وحددت محافظة الجيزة شروط التقديم للوظائف، وجاءت كالآتي:
 
-المؤهل متوسط.
 
-السن حتى 33.
 
-ذكور فقط.
 
-9 ساعات عمل.
 
-المرتب 3100 جنيه.
 
-تأمين طبي واجتماعي.
 
-موقف من التجنيد.
 
وحددت محافظة الجيزة، عن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.
 
وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

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وظائف

6 أكتوبر

محافظة الجيزة



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