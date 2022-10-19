"وضعتهم فى حقيبتى بدلًا من الخزينة".. اعترافات مختلس 1.6 مليون جنيه بسوهاج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

"جمعت أكثر من مليون ونصف ولم أودعها بالخزينة"، بهذه الكلمات اعترف مختلس داخل إحدى الشركات بسوهاج، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من الممثل القانونى لإحدى الشركات بمحافظة سوهاج بقيام "موظف بالشركة" باختلاس مبالغ مالية من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

وبإجراء التحريات تبين قيام مندوب بيع بالشركة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى بالشركة، واختلاسه مبلغ (1.6 مليون جنيه)، قام بتحصيله من عملاء الشركة، واستولى عليه وإمتنع عن توريده بخزينتها "دون وجه حق"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.