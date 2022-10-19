وزير خارجية أوكرانيا يشيد بنتائج جولته الأفريقية الأولى

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أ شاد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، بالنتائج الفورية لجولته الأفريقية الأولى والتي تجلت في تصويت تاريخي أيدته 143 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة ضم روسيا لأراضي أوكرانية.

وقال كوليبا - في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، الثلاثاء - : "يمكننا رؤية النتائج الأولى والفورية للجولة الأفريقية في التصويت على القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أيدته 143 دولة، من بينها البلدان الأربعة، السنغال وساحل العاج وغانا وكينيا، التي زرتها خلال جولتي".

وتابع الوزير الأوكراني، قائلاً إنه من ثمار الجولة الأفريقية، الاتفاق على زيارة رئيس السنغال ماكي سال ووزير خارجية ساحل العاج كانديا كامارا لأوكرانيا وقرار فتح سفارة لأوكرانيا في غانا وتطوير خارطة طريق لتطوير العلاقات بين أوكرانيا وغانا إلى جانب قرارات بشأن زيارة وفد من رجال الأعمال من كوت ديفوار إلى أوكرانيا وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مجلس المصدرين والمستثمرين التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية والمؤسسات الأفريقية ذات الصلة.