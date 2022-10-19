وزير الرى يكرم المهندس الراحل أحمد حسين أحد شباب المهندسين المتميزين بالوزارة

كتبت أسماء نصار

كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى السابق، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التى بذلها خلال السنوات الستة الماضية لخدمة الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والري فى مصر.

كما كرم سويلم الدكتور صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة الفنية لتحكيم مسابقات الإسبوع وخبير الرى والصرف والأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه.

كما كرم سويلم اسم المهندس الراحل أحمد حسين أحد شباب المهندسين المتميزين والذى وافته المنية إثر حادث أليم قبل افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، مشيداً بجهوده علي مدي سنوات خدمته بالوزارة وخاصة فى تنظيم إسبوع القاهرة للمياه ، داعياً الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

كما كرم سويلم عدد من الأساتذة المتفرغين بالمركز القومى لبحوث المياه ، مشيداً بمجهوداتهم في خدمة البحث العلمى ودعمهم لشباب الباحثين بالمركز.