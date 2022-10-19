اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:58 م
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وزير الرى يكرم الفائزين فى مسابقات "أطروحة الثلاث دقائق" و"شباب المبتكرين" و"أفضل مشروع تخرج"

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:58 م
وزير الرى يكرم الفائزين فى مسابقات "أطروحة الثلاث دقائق" و"شباب المبتكرين" و"أفضل مشروع تخرج" ‫ وزير الرى يكرم الفائزين في مسابقات "أطروحة الثلاث دقائق"
كتبت أسماء نصار

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كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر بتكريم الفائزين في مسابقات "أطروحة الثلاث دقائق" لطلبة الماجستير والدكتوراه من كليات الهندسة والعلوم والزراعة بالجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه"، والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM لتقديم مشروعات بحثية في مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة واستخداماتها في مجال المياه، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" والتى تقدم مشروعات تخرج من جامعات "عين شمس - القاهرة - الإسكندرية - زويل- أكاديمية العلوم والتكنولوجيا".
 
وشمل الأسبوع فى نسخته الخامسة على عقد 4 فعاليات رفيعة المستوى و3 جلسات عامة و30 جلسة فنية و12 حدث جانبى و6 ورش عمل و3 مسابقات و 4 زيارات ميدانية، وذلك بحضور 1500مشارك من 70 دولة ومشاركة 66 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و435 متحدث، وتنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراءالنقاشات بمختلف الجلسات.
 
 
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اسبوع القاهرة للمياه

وزير الرى

رئيس الجمهورية

المياه



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