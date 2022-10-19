وزير الرى: التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة للتحلية

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في جلسة "تسخير العلم والتكنولوجيا والإبتكار لتعزيز الترابط بين المياه و الطاقة والغذاء".

أشار سويلم إلى وجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه في مصر، الأمر الذى ينعكس على الأمن الغذائي ، خاصة في ظل زيادة حدة الشح المائى وأن 97% من الموارد المائية لمصر تأتى من نهر النيل خارج الحدود.

وأكد على أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء".

وأشار سويلم إلى قيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكاً لأهمية الطاقة على المستوى القومى، التي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه ، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.

وأضاف أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة.

كما أشار سويلم إلى أهمية الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.