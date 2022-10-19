وزير الدفاع الإستوني: روسيا ستحتاج لعامين على الأقل لإعادة بناء جيشها

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قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور إن روسيا ستحتاج على الأرجح لعامين على الأقل لإعادة جيشها إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء غزوها لأوكرانيا، داعيا إلى مواصلة الضغط على موسكو.

وأضاف هانو بيفكور- في تصريحات خاصة لمجلة (بولتيكو) الأمريكية على هامش حضوره حدثًا أقامه صندوق مارشال الألماني في واشنطن- "أنه يتوقع أن يطول أمد الحرب في أوكرانيا كثيرا"، مناشدا الغرب الوقوف مع الأوكرانيين إلى أن يحققوا الانتصار.

وأوضح وزير الدفاع الاستوني أن معلوماته تشير إلى أن الترسانة العسكرية الروسية تقلصت إلى الحد الذي أصبحت معه القوات الروسية تستخدم صواريخ (إس-300) المضادة للطائرات بديلا عن الصواريخ العادية، مشيرا إلى أن معلوماته تشير أيضا إلى أنّ بعض الصواريخ الروسية انفجرت قبل أن تبلغ هدفها بسبب تقادمها.

وتابع بيفكور: "القوات الروسية سوف تستعيد قدراتها عاجلاً وليس آجلاً، يمكننا أن نقول في عامين أو في أربعة، لا يهم، لكن سوف يتكيف السوق دائمًا، وعندما يكون هناك نقص في الرقائق، سيكون هناك شخص ما ينتجها، أو ستكون هناك طريقة للذخيرة بدون الرقائق ".

وأنفقت الولايات المتحدة 60 مليار دولار على مساعدة أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير الماضي، كما أكد السفير الإستوني لدى الولايات المتحدة كريستيان بريك في فعاليات صندوق مارشال أمس ، ثقته في إخلاص أمريكا لأوكرانيا، قائلا " أكد لي عددا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي أن هناك دعمًا أساسيًا قويًا لمواصلة المساعدة لأوكرانيا طالما كان ذلك مطلوبًا."

ويأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.