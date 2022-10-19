وزير التنمية الأردنى: الأزمات الراهنة شكلت تحديات كبيرة أمام العالم العربى

بيشوى رمزى

أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن الأزمات والتغيرات الراهنة شكلت تحديات كبيرة أمام العالم العربي.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية في جامعة الدول العربية والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدراة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج و7 دول عربية.

وقال المفلح "لقد جسد التعاون العربي المشترك خلال فترة تمديد أعمال المكتب التنفيذي لعام آخر، التكاملية في إنجاز كافة القرارات والأنشطة المقرة من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال دورته الحادية والأربعين التي عقدت في الرياض العام الماضي.

وأضاف أن استمرار الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية نتيجة لتداعيات جائحة كورونا "كوفيد –19"، والتحولات والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت، والظروف والأزمات الإقليمية المتعددة وآخرها الأزمة الأوكرانية، تشكل تحديات أمام المنطقة العربية في تنفيذ غايات وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات الحماية الاجتماعية في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد والظواهر الاجتماعية.

وتابع المفلح قائلا "أود أن أشير هنا إلى أننا سنرفع تقريراً شاملاً متكاملاً حول مشاريع القرارات للمكتب التنفيذي في دورته الحالية إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية، والتي ستقرون جدول أعمالها ومكان وزمان انعقادها".

وأعرب عن تطلعه أن يشمل التقرير المرفوع إلى تلك الدورة منهجاً مختلفاً يوضح الخبرات والتجارب المتبعة في رسم خطط التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا "كوفيد – 19 "، إضافة إلى التأكيد على الأولويات المتعلقة بتوفير الأمن الغذائي وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية.

وتضمنت جلسات العمل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الــ 77 عرض مشروع جدول الأعمال، ومناقشة بنود جدول الأعمال وإقرار جدول الأعمال.

شارك في أعمال الدورة الـ 77 وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات حصة بنت عيسى بوحميد ووزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة بن خلف العصفور ووزير الشئون الاجتماعية في تونس مالك زاهي ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر كوثر كريكو، وممثلاً عن ووزير الشئون الاجتماعية والعمل في اليمن، السفير اليمني في الأردن علي العمراني.