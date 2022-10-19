اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمى "فولبرايت"

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:14 ص
وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمى "فولبرايت" الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت" اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور الدكتور  أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور  محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، و لورين لافليس مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، و رايموند ميلر شريك مؤسس لشركة رفعت وميلر، و ويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.
 
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أن برنامج فولبرايت في مصر يعُد أحد البرامج الرائدة للتبادل التعليمى والثقافى، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتحفيز على التغيير، من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمساهمة فى إيجاد حلول للقضايا المشتركة.
 
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة للباحثين المصريين وخاصة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة فولبرايت، وخاصة فى ظل علاقات التعاون المثمرة والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية؛ للنهوض بالمستوى البحثي والتدريبي والمهني للباحثين المصريين للمساهمة فى خطة التنمية المستدامة بالدولة 2030، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي.
 
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة  ماجي نصيف مجالات تعاون الهيئة مع العديد من الجامعات المصرية فى عدد من البرامج الرائدة في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن الهيئة ستقدم العديد من المنح الدراسية للدارسين المصريين خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تقديمها برامج متميزة في مجالات التطوير المهني، وإعداد القادة، وتدريس اللغة الإنجليزية.
 
وافق المجلس على المنح المقدمة من الهيئة للعام الدراسي القادم 2023/2024 والتي تتضمن منح للأساتذة المصريين، وطلاب الدراسات العليا، والمهنيين في جميع المجالات.
 
كما ناقش المجلس تقديم منح للأساتذة الأمريكيين لإجراء الأبحاث والتدريس بالجامعات المصرية لمدة عام دراسي كامل، فضلًا عن منح برنامج الخبراء الأمريكيين للمشاركة في مشروعات حيوية تنموية بالجامعات، والوزارات، وهيئات القطاع العام المصرية، وذلك لمدة تتراوح بين أسبوعين لستة أسابيع.
 
وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض فريق هيئة فولبرايت تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الهيئة خلال العام الماضي، ومنها عقد الندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية، والمنح المقدمة من الهيئة، وغيرها من الأنشطة.
 
جدير بالذكر، أن هيئة فولبرايت بمصر تعُد من أقدم وأكبر الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤها بمُقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949 وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برامج التبادل التعليمي والثقافي بين البلدين، وتقدم الهيئة عددًا كبيرًا من المنح والبعثات الدراسية للباحثين المصريين والأمريكيين، وذلك في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.

التعليم العالى

البعثات الدراسية

هيئة فولبرايت

اخبار مصرية

البحث العلمى



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يناقش مقترح إنشاء برنامج جديد للتدريب ضمن المبادرة اليابانية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:04 م

وزير التعليم العالى يوجه بتفعيل دور صندوق العاملين الإداريين بالجامعات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:00 ص

وزير التعليم العالى يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع سفير اليابان بالقاهرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:10 ص

لجنة "تعليم النواب" تناقش انتظام العملية الدراسية بحضور وزير التعليم العالى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:00 ص

وزير التعليم العالى يتفق مع "تعليم النواب" على عقد جلسة شهرية لمناقشة كافة الملفات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:48 م

وزير التعليم العالى يدافع عن الجامعات الحكومية: هى الأساس و"الأهلية" لا تقلل منها

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 08:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة