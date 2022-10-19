وزير البترول: مصر تمتلك فرصاً واعدة لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية

كتبت - مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مجلس إدارة شركة أبكس الأمريكية برئاسة مؤسسها روجر بلانك، وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى منطقة امتيازها بجنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية وقصص النجاح التى حققتها خلال فترة وجيزة منذ بدء عملها فى مصر عام 2016، فقد حققت متوسط إنتاج بلغ 8 آلاف برميل يومياً.

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية ضخ الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة معدلات الإنتاج لتوفير إمدادات مستقرة، وأشاد الملا ببرامج وخطط أبكس فى مصر والتى تعد أحد النماذج الناجحة فى مجال العمل البترولى، مشيراً إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية، فضلاً عن امتلاكها البنية الأساسية، وشدد على الاهتمام بكفاءة الطاقة، والعمل بفكر وآليات جديدة من أجل تحقيق القيمة المضافة لثروات مصر من البترول والغاز لزيادة العائدات.

ومن جانبه أكد روجر بلانك على استمرار تواجد الشركة للعمل بمصر وحفر 15 بئراً فى العام القادم وأن التوقعات فى مصر مبشرة وتحفز الشركات على الاستمرار فى زيادة أنشطة الاستكشاف.

وحضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة للإنتاج، ومن شركة أبكس جيرمى سورد الرئيس المشارك وتوم ماهر الرئيس التنفيذى ورودنى جى ايكلر وروك جريليت وإيهاب توما أعضاء مجلس الإدارة.