وزارة البيئة تطرح مناقصتى إنشاء وتوريد مصنع معالجة المخلفات ومدفن صحى بمدينة قوص

د. ياسمين فؤاد: جهود حثيثة لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات للنهوض بالمنظومة والحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى وحماية البيئة

أعلن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، عن طرح مناقصتين بشأن إنشاء وتوريد مصنع معالجة المخلفات ومدفن صحى فى مدينة قوص بمحافظة قنا، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ووفقا لخطة عمل البرنامج الوطنى بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط/الغربية / كفرالشيخ).

وكانت وزيرة البيئة قد شددت على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة المنظومة للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

يأتى ذلك فى إطار ما اتخذته مصر من خطوات حثيثة فى ملف إدارة المخلفات، ومن خلال التعاون مع شركاء التنمية ضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، ومنها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050، والتى تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات، من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات.

وتعد محافظة قنا من المحافظات الأربعة التى تم دعمها من خلال البرنامج الوطنى بحوالى 90 مليون جنيه، تشمل معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة، حيث سيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص وقفط والمدن المجاورة إلى مصنع المعالجة البيولوجية الميكانيكية بمركز قوص للمعالجة، ثم يتم نقل المرفوضات منها إلى المدفن الصحى بقوص. علاوة على ذلك سيتم نقل المخلفات المرفوضة من مصنع المعالجة البيولوجية الميكانيكية بالصالحية (قنا) مباشرة إلى المدفن الصحى للمخلفات بمركز قوص.

الموعد النهائى للتقديم لمناقصة المصنع 28/ 11 / 2022

الموعد النهائى للتقديم لمناقصة المدفن الصحى 27 /11 /2022