هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة والترفيه"

كتب هانى الحوتى

تراجع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.7%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.4%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%، وانخفض قطاعي التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 1%، ونزل قطاعي الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، 0.6%، على التوالي.

كما تراجع قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 2.4%، 1.1%، 0.6%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم المؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 114 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.468 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 503.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.8 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.93%، والعرب على 8.19%، واستحوذت المؤسسات على 29.60% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.1 مليون جنيه، 166.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.2 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 122.6 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4147 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 3650 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1220 نقطة.