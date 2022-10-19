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هارتسى هاليفى رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلى بداية من يناير القادم

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 07:34 م
هارتسى هاليفى رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلى بداية من يناير القادم آفيف كوخافى رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلى
كتب: أحمد جمعة

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وافقت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية الخاصة بتنصيب المسؤولين في القطاع العام، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي، لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا للجنرال أفيف كوخافي، الذي تنتهي فترة ولايته، في يناير القادم، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

 

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن اقتراح تعيين هاليفي تم بواسطة وزير الدفاع بيني جانتس؛ ومن المقرر تقديم تصويت نهائي للموافقة على ترشيحه لمنصب القائد الـ 23 للجيش الإسرائيلي إلى الحكومة في الأسابيع القادمة.

 

ويشار إلى أن هارتسي هاليفي من مواليد عام 1967، وهو من عائلة متدينة تسكن في مدينة القدس؛ وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، والتحق هاليفي، بجيش الاحتلال الإسرائيلي، عام 1985، في وحدة المظليين، قبل أن يُرقى إلى وحدة النخبة المعروفة باسم "ساييرت ماتكال"، والتي قادها لسنوات.

 

وتم تعيينه، في عام 2014، رئيسا للمخابرات العسكرية؛ ثم بعد ذلك بأربع سنوات رئيسا للقيادة الجنوبية.


الاحتلال الاسرائيلى

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رئيس اركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي

هارتسي هاليفى



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