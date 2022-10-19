نهاية أكتوبر افتتاح مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة دمياط.. صور

دمياط - فريق المحافظات

استقبل الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، وفد من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وذلك لمتابعة استعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية التابع للجامعة.



وتضمنت زيارة وفد وزارة التعليم العالي، تفقد مركز الاختبارات الالكتروني، تمهيدا لتحديد موعد دخوله الخدمة رسميا.



ومن جانبه أكد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أنه تم تحديد موعد افتتاح مركز الاختبارات الإلكترونية التابع للجامعة، مشيرا إلي أنه سيتم دخول المركز رسميا يوم 25 اكتوبر الحالي.



واضاف رئيس جامعة دمياط، أن الجامعة تشهد طفرة في الخدمات التي تقدمها للطلاب، لافتا إلي وجود العديد من المشروعات التنموية التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية، موضحا أنه الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التي تقدمها الجامعة لمواكبة تطوير التعليم.





رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد من وزارة التعليم العالي



مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة دمياط



وفد وزارة التعليم العالي بجامعة دمياط



وفد وزارة التعليم العالي في جامعة دمياط



