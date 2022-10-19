ندوة عن تغيرات المناخ لتوعية المواطنين بأضرارها وخطورتها فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت المنصة المحلية لمحافظة الأقصر، ندوة موسعة عن التغيرات المناخية والجهود المصرية المبذولة في مواجهتها، لتوعية المواطنين، حيث شملت الندوة الحديث عن مفهوم التغيرات المناخية، وأضرارها على الإنسان والمجتمع وعلى كوكب الأرض، وكيفية مواجهتها ودور الفرد والأسرة والمجتمع، ومنظمات المجتمع المدنى ودور الحكومة فى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، كما تم معرفة الجهود المصرية المبذولة فى مواجهة التغيرات المناخية.

وحاضر خلال ندوة التغيرات المناخية بالأقصر، كل من الدكتور محمود النوبي آدم أستاذ فيزياء الغلاف الجوي ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، والدكتور محمد عبده عبدالسميع دكتور جيولوجيا الرسوبيات البيئية والتعدينية، وباحث بيئي بجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والتنفيذية والجمعيات الأهلية المهتمة بالتغيرات المناخية.

وتم تنظيم فعاليات الندوة بحضور لفيف من قيادات الأقصر والأهالى، فى إطار المبادرة التي أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، استعدادا لمؤتمر قمة المناخ (COP-27).

فيما واصلت جامعة الأقصر تقديم الفعاليات المختلفة والندوات قبل قدوم فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر المقبل، حيث شهد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الجامعة بكلية الحاسبات والمعلومات، للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ضمن سلسلة محاضرات ستعقد كل سبت خلال الشهر الجاري لطلاب الجامعة، تحت إشراف الدكتورة شيماء عبد الستار، في إطار استعدادات استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

ويقول الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أنه تناولت الندوة مخاطر التغيرات المناخية على الصحة العامة، قدمتها الدكتورة علياء مدرس مساعد بكلية الطب، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والذي ينعكس على الصحة العامة للإنسان.



ندوة عن التغيرات المناخية لتوعية المواطنين بأضرارها وخطورتها



فعاليات ندوة عن التغيرات المناخية لتوعية المواطنين بأضرارها