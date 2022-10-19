نائب محافظ القاهرة يتابع حصر أراضى الدولة الفضاء لاستغلالها

كتب سيد الخلفاوى

عقد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اجتماعا بمقر المنطقة الشرقية، حيث تناول الاجتماع مناقشة متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022 وكذلك مناقشة متابعة حصر استغلال أراضى الدولة الفضاء والمستردة والتى تمت إزالة التعديات طبقا لقرار المحافظ في هذا الشأن بحضور رؤساء أحياء المنطقة الشرقية.

كما تم أيضاً مناقشة الإستعدادات لموسم الشتاء ومتابعة موقف بالوعات الأمطار بنطاق احياء المنطقة ومناقشة آخر المستجدات لتفعيل قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء.

وفى السياق، التقى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عدد من المواطنين والذى يعقد أسبوعياً كل يوم أربعاء بمقر رئاسة المنطقة للإستماع الى شكاوى المواطنين والعمل على حلها وفقاً للقانون.