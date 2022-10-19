ميانمار: مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء انفجارات

وقال الفريق الإعلامي للمجلس في بيان له نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إن الانفجارات استهدفت حشدا من الأشخاص كانوا مصطفين من أجل تسليم طرود للسجناء في سجن إينسين، إلا أنه لم يشر إلى عدد هذه الانفجارات.

من جانبهم، قال مسئولون بالسجن إن ثلاثة على الأقل من موظفي السجن من بين قتلى الانفجارات.. بينما أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن قامت بإغلاق المنطقة المحيطة بالسجن.