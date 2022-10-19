اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:03 م
أكرم القصاص
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ميانمار: مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء انفجارات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:51 م
ميانمار: مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء انفجارات انفجار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الأربعاء، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 18 آخرون إثر وقوع انفجارات خارج أحد السجون في مدينة "رانجون".

وقال الفريق الإعلامي للمجلس في بيان له نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إن الانفجارات استهدفت حشدا من الأشخاص كانوا مصطفين من أجل تسليم طرود للسجناء في سجن إينسين، إلا أنه لم يشر إلى عدد هذه الانفجارات.

من جانبهم، قال مسئولون بالسجن إن ثلاثة على الأقل من موظفي السجن من بين قتلى الانفجارات.. بينما أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن قامت بإغلاق المنطقة المحيطة بالسجن.

 


ميانمار

مدينة رانجون

انفجار

سجن إينسين



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