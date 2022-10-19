مها البدرى فتاة تبدع فى إلقاء الشعر الوطنى.. وتلقى قصيدة للأم.. فيديو

الشرقية - فريق المحافظات

برعت فى إلقاء الشعر بعدما اكتشفت موهبتها والدتها وبعدها أقاربها وزملائها وبدأت فى تعلم فنون إلقاء الشعر





قالت مها البدرى حاصلة على الثانوية الصناعية ومقيمة مدينة كفر صقر محافظة الشرقية، إنها بدأت فى إلقاء الشعر وهى فى سن مبكرة وساعدتها والدتها ووالدها على ذلك وعلى أن تحس بكلمات الشعر التى تلقيها.



وأضافت أنها تشعر بمعنى كل كلمة وتخرجها بإحساسها وأنها تلقى الشعر بأنواعه الدينى والرومانسى والوطنى والعامى.



وتابعت: "أنا بنت نادى أدب الطفل مكتبة كفر صقر الثقافية محافظة الشرقية أنها لاحظت موهبتها منذ وأنها تجيد إلقاء الشعر بروعة وتخرج الحروف بدقة فائقة، تعزف على أوتار المشاعر بأدائها وعذوبة صوتها وحلاوته".



وشاركت فى العديد من اللقاءات والندوات فى قصور الثقافة، كما تمنت أن تلقى شعر فى أكبر المحافل وأنها ستبدأ فى كتابة الشعر لتكون شاعرة وتلقى ما تكتبه باحساسها الذى يصل لكل من يسمعها وتصبح صاحبة دواوين كبيرة فى السعر



ولفتت أنها تعشق الشعر الجاهلى بما فيه من قوة وصدق احساس واستعارات مكتبة ومواطن جمال لا تحصى ولا تعد كما أنها تعشق الأسعار التى تنتهى بقافية واحدة.