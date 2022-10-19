منصة التغيرات المناخية تشارك فى تدريب المرشد المناخى بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

شاركت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، فى تخريج الدفعة الثانية من متدربى المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان، بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعه أسوان وقيادات جامعه أسوان ومدير مشروع المراكز المهنية بالجامعة الأمريكية ومسؤولين برنامج حياة كريمة. وقد تم تكريم المنصة والدكتور أحمد زكى ابوكنيز المنسق العام للمنصة على مشاركته فى تنفيذ برنامج المرشد المناخى لمتدربى المركز كما شاركت المنصة بجلسة حوار حول التغيرات المناخية الأسباب والنتائج وسبل التكيف معها.

وفى سياق متصل نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان بالتعاون مع إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم يوم العمل المناخى بمدرسة أحمد طه الثانوية المشتركه حيث تم التوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها ونتائجها واستراتيجيات التعامل معها ودور كل فرد فى المجتمع فى التكيف مع التغيرات المناخية.

وتم، الحديث عن أهمية زراعة الأشجار لامتصاص الكربون وتمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه وتم عمل قائمة التعهدات الطلابية وتقسيم الطلاب إلى مجموعات طبقا لتعهداتهم فى العمل المناخى.