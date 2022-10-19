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"ممشى السلام" أحدث مشروع سياحى بشرم الشيخ.. صور

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:30 ص
"ممشى السلام" أحدث مشروع سياحى بشرم الشيخ.. صور تطوير الممشى
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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يتواصل العمل فى إنشاء "ممشى السلام" أحدث مشروع سياحى فى شرم الشيخ، وهو مسار بطول 6 كم يتيح لمن يسير عليه مشاهدة معالم المدينة السياحية والترفيهية والاستمتاع بطبيعتها.

المشروع ضمن أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ استعدادا لفعاليات مؤتمر المناخ الشهر المقبل، ضمن عدد من المشروعات السياحية والخدمية الجارى العمل فيها.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المشروع مكون من ممشى سياحى بطول 6 كم على الجانبين بطريق السلام بشرم الشيخ، وهو جزء من مخطط تطوير طريق السلام، وتوسعته ليصل إلى 5 حارات مرورية، مع التوسعة والرصف، وأعمال الإنترلوك، والمشايات، والإضاءة، والتجميل.

وأشار المحافظ إلى أنه يتضمن بوابة أيقونية في بداية الممشى بارتفاع 7 م وطول 12 م، وممشى سياحي بطول 6 كم، على جانبي الطريق، بمتوسط عرض يصل إلى 12م، بحيث يشمل الممشى رصيفا خارجيا، ومسار للدراجات بعرض 2 م، وأحواض الزراعات، ومسار المشاة بعرض 7 م، مع تنفيذ أعمال التجميل والإنارة، ومساحات خضراء، وأحواض زهور.

وتابع أن المسار يمر بعدد  83 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و66 كشك بيع بمساحة 6 م، توفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن 57 برجولة خرسانية، و83 برجولة خشبية، ونحو 1400 مقعد متنوع، وأحواض لنباتات الظل، و2000 عمود ديكوري بارتفاع 3 م، والمنطقة الترفيهية، وبها شلالات مياه بارتفاع 7 م، ومسرح روماني مكشوف يسع 350 فرداً، ومطعم بانوراما دائري من دورين، ومنطقة ألعاب أطفال "كيدز آریا"، ومحلات خدمية، مسار للمشاة، وآخر للدراجات، وأماكن انتظار سيارات تسع 600 سيارة.

 

اعمال التجميل
اعمال التجميل

 

المساحات الخضراء
المساحات الخضراء

 

 

تطوير الممشى بشرم الشيخ
تطوير الممشى بشرم الشيخ

 

 

تطوير الممشى_1
تطوير الممشى_1

 

 

تطوير متواصل
تطوير متواصل

 

 

جانب من الممشى بشرم الشيخ
جانب من الممشى بشرم الشيخ

 

 

من مشارات الممشى
من مشارات الممشى

 

 

من معالم الممشى
من معالم الممشى

 


 



 

 


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