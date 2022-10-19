اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:42 م
أكرم القصاص
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مقتل 7 إرهابيين في عملية عسكرية للجيش الصومالي بمحافظة هيران

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 05:27 م
مقتل 7 إرهابيين في عملية عسكرية للجيش الصومالي بمحافظة هيران الجيش الصومالى
أ ش أ

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قتل 7 عناصر إرهابية من مليشيا الشباب اليوم الأربعاء، خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في مناطق بمحافظة هيران.


وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية استهدفت عناصر إرهابية حاولوا التسلل إلى القرى بمحافظة هيران.


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