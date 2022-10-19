مقتل شاب دفاعا عن شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أنهى شاب حياة صديقه في منطقة القومية التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية؛ بعدما سدد له طعنة نافذة بالصدر، وذلك إثر مشاجرة بين المتهم وشقيق المجني عليه ومحاولة المجني عليه التدخل للدفاع عن شقيقه.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل شاب في منطقة القومية التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل ياسين ممدوح، 19 سنة، عامل في ورشة ألوميتال، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة على يد شاب يُدعى عمر، في العشرينيات من عمره.



وتبين نشوب مشاجرة بين المتهم وبين شقيق المجني عليه، وحال محاولة المجني عليه التدخل للدفاع عن شقيقه أنهى حياته المتهم بطعنة نافذة سددها لها في الصدر بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته، فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.







