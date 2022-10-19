مصرع شخص وإصابة 2 آخرين أثناء تنقيبهم عن الآثار فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية الربع بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انهيار حفرة داخل منزل علي 3 مواطنين يشتبه في قيامهم بالتنقيب علي الآثار ووجود حالة وفاة.

علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين وجود حفرة عميقة داخل منزل بمنطقة الربع بقرية النزلة بمركز الشواشنة ووجود جثة لمواطن يدعي محمد ع ع 37 سنة ووجود مصابين بحالة اختناق هما محمود ح ع 48 سنة ومحمد ط ص 48 سنة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.