مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى المحلة

الغربية - مصطفى عادل

لقيت ربة منزل مصرعها في الحال بعد أن صدمها قطار طنطا المنصورة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارا من المقدم احمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة.



انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء عبور سيدة وتدعي "س. ح.م" 40 سنة مقيمة منطقة الجمهورية، صدمها القطار وتوفيت في الحال، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

