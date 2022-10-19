مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى المحلة

لقيت ربة منزل مصرعها في الحال بعد أن صدمها قطار طنطا المنصورة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارا من المقدم احمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة.
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء عبور سيدة وتدعي "س. ح.م" 40 سنة مقيمة منطقة الجمهورية، صدمها القطار وتوفيت في الحال، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى المحلةالأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:26 م
جثة - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت ربة منزل مصرعها في الحال بعد أن صدمها قطار طنطا المنصورة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
الموضوعات المتعلقة
مدير أمن الغربية يستضيف طلاب معهد النور للمكفوفين في احتفالية بنادي الشرطةالسبت، 15 أكتوبر 2022 06:04 م
أمن الغربية يضبط المتهم بدهس مسن وطفلين بقرية الهياتم فى مركز المحلةالثلاثاء، 17 مايو 2022 12:35 م
مدير أمن الغربية يقود حملة لنقل البائعين بمشاركة رئيس حى ثانى المحلة.. صورالإثنين، 09 مايو 2022 02:35 م
أمن الغربية يكشف ملابسات فيديو التعدى على مواطن بالضرب في كفر الزياتالسبت، 07 مايو 2022 04:34 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة