مساعد وزيرة التخطيط: الانتهاء من 2201 مشروعا من "حياة كريمة" نهاية العام

كتبت أسماء أمين

قال جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط انه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ 22021 مشروع من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وعن المشروعات التى تم الانتهاء منها أكد حلمى انه تم الانتهاء من تنفيذ 56 مشروعاُ ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعى فى 90% من القرى المصرية وقبل حياة كريمة كانت تصل نسبة القرى المخدومة بالغاز الطبيعى 4%، فما تم تنفيذه فى قرى حياة كريمة خلال سنه يعادل ماتم إنجازه خلال 4 سنوات الماضية فى كافة أنحاء الجمهورية.

وعن مشروعات الطرق ما يتم تنفيذه من مشروعات خلال المرحلة الأولى في قرى حياة كريمة يمثل 15% من حجم شبكة الطرق فى مصر.

وعن مشروعات الكهرباء أكد حلمى انه تم الانتهاء من تقديم كافة خدمات الكهرباء المطلوبة فى 20 قرية.

واوضح مساعد وزيرة التخطيط ان حياة كريمة جاء من حرص الدولة المصرية على تخفيف أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى ثم جائحة كورونا على المواطنين وخاصة محدودى الدخل فى المناطق الأكثر إحتياجًا، حيث أن المرحلة التمهيدية للمبادرة التي استهدفت أكثر ٣٧٥ قرية فقرًا فى مصر، نتج عنها خفض معدلات الفقر بحوالى 11 نقطة مئوية.

بسبب برامج الحماية الاجتماعية وحياة كريمة ساهمت في خفض معدل الفقر كما توسعت حياة كريمة لتخفيف تداعيات كورونا، ولذلك يوجد إصرار من جانب الدولة لتخفيف حدة تأثير الأزمات التى تحدث على مستوى العالم على المواطنين ولذلك هناك إصرار على استكمال المشروع، فالدولة تقوم بدعم محدودي الدخل من خلال تكافل وكرامة والذي يستفيد منه 14 مليون مواطن أو 4 مليون أسرة وبحيث يتكامل مع برامج دعم الغذاء، كما تعمل أيضاً على تحسين الدخل من خلال القروض الميسرة من القنوات التمويلية المختلفة، وكذا تقديم برامج تنوعة لتعزيز القدرات في مجال ريادة الأعمال مثل "رواد 2030"، بحيث تكون الضمانة الحقيقية لتحسن الأحوال المعيشية بشكل مستدام.