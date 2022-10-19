اليوم السابع
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مسؤول سابق بالبترول: "الرمال السوداء" تشمل عناصر تدخل فى صناعة الطائرات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:54 م
مسؤول سابق بالبترول: "الرمال السوداء" تشمل عناصر تدخل فى صناعة الطائرات مصنع الرمال السوداء
كتب سمير حسنى

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قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، أن مصر لديها ثروة معدنية ضخمة جدا من الرمال السوداء، معلقا: "كنا نحلم فى الماضى باستغلال تلك الثروة التى حبانا الله بها، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية كانت تكمن فى توفير التقنية العالية وربط الأماكن المُصنعة بالمناطق الإنتاجية الموجود فيها الرمال السوداء.

 

أكد «يوسف» أن الرمال السوداء بها 41 عنصر معدنى، كاشفا عن أن المصنع الذى تم افتتاحه اليوم سوف يتم تخصيصه لاستخلاص عناصر لديها طلب عالمى ومحلى، مثل العناصر المعدنية التى تدخل فى صناعة الطائرات.

 

أضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج السفيرة عزيزة، المُذاع على قناة dmc، أن الرمال السوداء ثروة قومية عالية الجودة، مؤكدًا أن الافتتاح الذى حضره الرئيس اليوم، سوف يُشجع القطاع الخاص على البدء فى ضخ استثمارات كبيرة فى هذا المشروع.

 


مصنع الرمال السوداء

الرمال السوداء

استخدامات الرمال السوداء

البترول

الطائرات



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