اليوم السابع
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مرصد الأزهر: أزمة اللاجئين الروهينجا لم يعد لها حل سوى عودتهم إلى وطنهم

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:32 ص
مرصد الأزهر: أزمة اللاجئين الروهينجا لم يعد لها حل سوى عودتهم إلى وطنهم مخيمات الروهينجا
كتب لؤى على

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أعلنت الشرطة البنجالية عن مقتل اثنين من قادة الروهينجا داخل أحد المخيمات فى بنجلاديش على يد عصابة فى هجوم وصف بالأسوأ خلال الشهور الأخيرة، وذلك فى ظل تردى الحالة الأمنية داخل المخيمات التى تأوى ما يقرب من مليون لاجئ.

 

وكانت المخيمات قد شهدت تصاعدًا فى أعمال العنف خلال الأشهر الأخيرة، مع محاولة مجموعات إجرامية فرض سيطرتها على الأوضاع داخل مخيمات الروهينجا، عبر استهداف القيادات المدنية للاجئين سواء بالقتل أو الاختطاف.

 

وأكد مرصد الأزهر أن أزمة اللاجئين الروهينجا لم يعد لها حل سوى عودتهم إلى وطنهم الذى فروا منه خوفًا على حياتهم، ومن هذا المنطلق فإنه يرى الحاجة إلى تحرك جاد من قبل كافة الأطراف المعنية والمنظمات الدولية لحل تلك الأزمة الإنسانية.

 

 


مرصد الازهر

الروهينجا

بنجلاديش

الازهر الشريف



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