محافظ كفر الشيخ: تخصيص 85% من عمالة مصنع الرمال السوداء لأبناء المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات المحظوظة التى أولها الرئيس عبدالفتاح السيسس، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا بإنشاء مشروعات قومية ذات قيمة اقتصادية كبرى، منها الرمال السوداء ومزرعة غليون، وشركة الكهرباء البرلس، وتطهير وتكريك بحيرة البرلس الممتدة على مساحة 106 أفدنة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، مشروع مصنع الرمال السوداء فى كفر الشيخ حلم للمصريين وحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن المشروع بدأ من 3 سنوات ولكن أبحاثه موجودة منذ ثلاثينيات القرن الماضي ولم تكن هناك إرادة سياسية لتنفيذ هذا المشروع.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، أن مشروع الرمال السوداء سيعظم الدخل القومي للدولة لمصرية، لأنه عندنا مسئولية قومية تتحقق في الجمهورية الجديدة، ومساحة هذا المشروع بها مجمع للمصانع وهم 6 مصانع ثقيلة ونادر متجاورة، وكل مصنع متخصص في انتاج خام من المواد التى ينتجها، بالإضافة لعوامة تم تصنيعها مخصصة لنقل الرمال من الشاطئ للمصانع لانتاج 6 معادن التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة والنادر وبعضها مواد نووية وتتعامل هيئة الطاقة النووية في هذا الشأن.

وأضاف نور الدين، الارادة السياسية هي من حولت حلم استغلال الرمال السوداء الى حقيقة، وهذا المشروع يوفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة"، لأهالي المحافظة ،بنسبة تزيد عن 85%، من نسبة العمالة التي يتم تشغيلها، مما يوفر عمل لخريجي جامعة كفر الشيخ تخرج مهندسين بالإضافة إلى التعليم الفني فتم إنشاء قسم للتعدين لتشغيل خريجي تلك العمالة به، مؤكدا أن المشروع سيحقق زخم اقتصادي يعود على الاقتصاد وسيشارك في صناعة مواد كنا نستوردها من الخارج، والمشروع ضخم ويعتبر بترول جديد للدولة.