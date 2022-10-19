محافظ جنوب سيناء يتابع معرض شنايدر للاستدامة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الاربعاء، معدلات الأداء ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، ومعرض شنايدر للاستدامة ومجمع البنوك وأعمال المول التجارى بالحديقة المركزية ومشتل زهور واحة تجلى بشرم الشيخ.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للأعمال ضمن الجولات التفقدية اليومية المستمرة لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة.



رافقه خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، وممثلى الجهات والشركات المنفذة.



أكد المحافظ ًأن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة معرض شنايدر للاستدامة والمول التجارى ومجمع البنوك والزراعات والمساحات الخضراء، وأعمال النافورة والتجميل، والبحيرات الصناعية بالحديقة المركزية بشرم الشيخ.



مشددا على الاستمرار فى مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال فى مواعيدها المقررة



كما تفقد فودة خلال الجولة نسب ومعدلات التنفيذ مشروع مشتل زهور ( واحة تجلى ) بمنطقة رأس كيندى بمدينة شرم الشيخ.

مشيرًا أن المشروع يتكون من عدد 4 قاعات عرض لتعريف السائح بفكرة المشروع ومكوناته وهو الاهتمام بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية والتى تتميز بزراعتها جنوب سيناء، ويشمل المشروع مركز تجفيف الزهور وعصر الزيوت وقاعات لعرض المنتجات ومعروضات الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية التى تتميز بها المرأة السيناوية كما يشمل كافتيريا، ومطعم، وبحيرة صناعية، ونافورة، ومحطة تحلية مياه، ومناطق لاند سكيب جمالية وساحة انتظار للسيارات وسكن للعاملين.































