محافظ بورسعيد: إنشاء منظومة كاميرات مراقبه حديثه بالميادين العامة والشوارع

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مستجدات إنشاء منظومة كاميرات حديثة في مختلف المنشآت والمؤسسات والشوارع بمحافظة بورسعيد، فى ظل التطور والتنمية التي تشهدها المحافظة في كافة المجالات، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وعدد من مديري ادارات الديوان العام و ممثلي الشركة المسئولة عن تنفيذ المنظومة.

واستعرض المحافظ شرحًا تفصيليًا حول الأعمال التنسيقية الخاصة بمقترح إنشاء منظومة كاميرات حديثة، بما يحقق أعلى مستوى من الانضباط في الشارع والمؤسسات، وتم شرح آليات عمل المنظومة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ببورسعيد، وفقًا لأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاعتماد على أحدث كاميرات المراقبة ذات الجودة العالية.

وخلال اللقاء تم عرض المناطق المقترحة للتنفيذ فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنافذ الجمركية والمشروعات المختلفة، واستعراض نماذج من عمل المنظومة داخل عدد من المحافظات، كما استمع محافظ بورسعيد لٱراء ومقترحات الإدارات المختصة حول تنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.