محافظ المنوفية يوجه الجهات المختصة باتخاذ اللازم تجاه شكاوى المواطنين

المنوفية - محمد فتحى

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الإدارة العامة لشئون لإنتاج بفحص طلب مواطن بناحية بركة السبع، يتضرر من إلغاء ترخيص المصنع الخاص به بناحية كفر هلال، بدون وجه حق، مما ألحق الضرر به وبجميع العاملين، والعرض عليه لاتخاذ اللازم، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل أية عقبات لإقامة مشروعات خدمية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكاواهم، وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

وقد وافق المحافظ على طلب مواطن بناحية كفر أبو رقبة بأشمون يلتمس نقل نجله من مدرسة كفر الحما الثانوية إلى مدرسة أبو رقبة الثانوية مراعاة لظروفه الصحية حيث أنه يعانى من إعاقة بالقدمين ويصعب عليه التنقل فى المواصلات ، ووجه المحافظ رئيس مدينة شبين الكوم بإنهاء الاجراءات الخاصة بمواطن ناحية كفر طنبدى يلتمس استخراج رخصة مبانى لقطعة أرض يمتلكها .

كما تضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية ميت العز بقويسنا يلتمس إنهاء بعض الاجراءات الخاصة بترخيص سيارة أجرة خط قويسنا الزهور حتى يتمكن من سداد الأقساط الخاصة بها ، وعلى الفور كلف المحافظ مدير مشروع المواقف بفحص الطلب والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، كما وجه رئيس مدينة سرس اليان بفحص شكوى مواطن يتضرر من تعدى صاحب مخبز بلدى على الشارع أمام منزله ، والعرض عليه بالحل .

وعلى هامش اللقاء، التقى محافظ المنوفية بعدد من أهالى قرية جزى التابعة للوحدة المحلية بمنوف والتى سبق وأن قام المحافظ بجولة ميدانية إليها لمتابعة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل واتخذ الاجراءات الاحترازية لحماية الأهالى وممتكاتهم ، حيث استمع المحافظ إلى طلباتهم والتى تنوعت مابين استكمال محطة الصرف الصحى لدخول الخدمة إلي القرية ، وبناء مستشفي مركزى ومدرسة للثانوى العام بالقرية وذلك لخدمة الأهالى ، وعلى الفور قام المحافظ بالاتصال بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف لاتخاذ اللازم مشددا على سرعة إنهاء الأعمال ، كما كلف المحافظ مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومدير مديرية الصحة بدراسة إمكانية إنشاء مدرسة ومستشفي ضمن المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة .

وقد أعرب الأهالى عن سعادتهم بلقاء المحافظ وحرصه على الاستماع الى مطالبهم وحلها لخدمة أهالى القرية ، وأشادوا بمجهودات المحافظة الاستباقية والتواجد المستمر والمتابعة الدقيقة لمنسوب مياه نهر النيل واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم .