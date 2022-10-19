محافظ القليوبية: دراسة إنشاء مشروعات زراعية بجوار مشروع 30 مليون بيضة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، يرافقه وفد من أساتذة جامعة بنها بكليتى الزراعة والطب البيطرى، وذلك لمعاينة موقع المشروع واستغلال المساحات والمتخللات من الأراضى لإقامة مشروعات زراعية عليها.

وقام المحافظ، والوفد المرافق له بجولة ميدانية بموقع المشروع لاختيار أنسب المشروعات الزراعية لإقامتها كزراعة النخيل والصوب الزراعية، حيث يحتوى المشروع على أكثر من 20 فدان سيتم زراعتهم بزراعات لا تضر بقطيع الدواجن لزيادة استثمارات المشروع وتعظيم الاستفادة منه بالإضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الانتاجية له.

كما تفقد المحافظ، بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر انتاج البيض للبيع للسوق المحلى، حيث استمع إلى شرح تفصيلى من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة موجها بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهاما من المشروع فى رفع العبء عن كاهل مواطنى المحافظة.

وأشار الهجان، إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالى 30 مليون بيضة فى العام الواحد، ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج"، وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكدًا أن المشروع يساهم فى بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

ورافق المحافظ، خلال جولته الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى، ومجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة، ووفدا من أساتذة كليتى الزراعة والطب البيطرى بجامعة بنها.



خلال الجولة



محافظ القليوبية خلال تفقد المشروع



انتاج البيض