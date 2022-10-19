اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق سقارة السياحى بطول 1.5 كم.. صور

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:37 ص
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق سقارة السياحى بطول 1.5 كم.. صور تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من الطرق والمحاور المرورية
كتبت – مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تنفيذ أعمال تطوير ورفع  كفاءة لعدد من الطرق والمحاور المرورية خلال الخطه الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحسين حركة سير المركبات والمواطنين.

وأشار إلى أن قطاع الطرق بمراكز ومدن المحافظة يشهد تنفيذ العديد من المشروعات التي ستحسن من منظومة وشبكات الطرق بالمحافظة.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال تفقده أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بمركز ومدينة البدرشين.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد طريق سقارة السياحى والجاري تطويره بدءا من طريق المريوطية وبطول 1.5 كم وعرض 11م، حيث اطلع على نسب الإنجاز بالطريق، موجها بسرعة استكمال الأجزاء المتبقية ليتكامل الشكل الحضاري.

وشدد على ضرورة دعم الطريق بأعمدة إنارة وأرصفه مشاة وتدبيش جانبى الطريق ومراعاة تنفيذ مهدئات السرعة طبقا للمواصفات الفنية لما لذلك من أهمية مرورية حيث يشهد الطريق  مرورا للأفواج السياحية.

وحرص المحافظ، على تفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة ابو النمرس والذى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال رفع المخلفات الملقاة بالجزء المكشوف من الترعه والرتش المتواجد علي جسر الترعه مشدداً على تكثيف الحملات لرفع كافه المخلفات خلال يومين علي الأكثر لتحسين مستوي النظافه بالقطاع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس.

طريق سقارة
طريق سقارة

 

تطوير طريق سقارة السياحي
تطوير طريق سقارة السياحي

 

تفقد أعمال تطوير طريق سقارة السياحي
تفقد أعمال تطوير طريق سقارة السياحي

 

محافظ الجيزة يتفقد طريق سقارة السياحي
محافظ الجيزة يتفقد طريق سقارة السياحي

 

 


تطوير الطرق

طرق الجيزة

طريق سقارة السياحي

سقارة

المنصورية

ترعة المنصورية



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