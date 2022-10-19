محافظة القاهرة تفتتح غدا "كايرو بايك" كأول منظومة للدراجات فى مصر

كتب سيد الخلفاوى

تفتتح محافظة القاهرة غدا الخميس، المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك كأول منظومة مشاركة دراجات عامة في مصر تتفرد بها العاصمة، تزامنًا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ ( COP27 )، وحرص المحافظة على توفير وسائل تنقل صحية وصديقة للبيئة.

ويشارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة فى الافتتاح، يرافقه عدد كبير من المسئولين وشركاء التنمية الدوليين، حيث تقام احتفالية الافتتاح أعلى جراج التحرير أمام المتحف المصرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قيمة التعريفة للمواطنين ستكون جنيه واحد في الساعة وبحد أقصى 8 جنيه في اليوم ، وتبلغ قيمة الساعة لطلاب الثانوي والجامعة 70 قرش للساعة وبحد أقصى 8 جنيه في اليوم، وسعر الاشتراك سيكون 600 جنيه سنويًا، وسيتم تخفيضه لـ 400 جنيهة لطلاب الثانوى والجامعة.

والمشروع سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام ، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى .