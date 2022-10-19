متلازمة الرؤية الحاسوبية لدى الشباب .. نصائح لحماية العين

كتبت إيناس البنا

أصبح الجلوس والتحديق في شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة أسلوب حياة، في حين أن هذا الاعتماد المفرط على التواجد الرقمي قد جعل الحياة أسهل بالنسبة للكثيرين، لكنه سيئ لصحة أعيننا.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من ملياري شخص من ضعف البصر القريب أو البعيد، ومن المثير للاهتمام، أن ما لا يقل عن مليار شخص أو ما يقرب من نصف هؤلاء الأشخاص يعانون من ضعف في الرؤية كان من الممكن الوقاية منه.

في حين أن السبب الرئيسي لضعف البصر على مستوى العالم هو الضمور العضلي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين، واعتلال الشبكية السكري، والزرق ، والاضطراب الانكساري غير المصحح ، إلا أن هناك مجموعة من حالات العين التي نتجت بشكل أساسي عن قضاء الكثير من الوقت قبل الشاشة. تسمى متلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS) ، وهي ليست حالة واحدة فقط بل مجموعة منها يمكن أن تسبب إجهاد العين وعدم الراحة. هذه الظروف ناتجة بشكل أساسي عن الاستخدام المطول للشاشات الرقمية.

فهم متلازمة رؤية الكمبيوتر



في بعض النواحي ، تشبه متلازمة رؤية الكمبيوتر إلى حد كبير ضغط الأعصاب وإصابات الحركة المتكررة الأخرى التي قد يصاب بها المرء في العمل. السبب الرئيسي وراء هذه الحالة هو أن أعيننا تتبع نفس المسار مرارًا وتكرارًا.

أثناء العمل أمام الشاشة وفقا لموقع " thehealthsite" ، قد تضطر عيناك إلى التركيز وإعادة التركيز مرة أخرى، إذا لم يرمش الشخص خلال ساعات العمل بشكل متكرر ، فقد يؤدي ذلك إلى جفاف العينين ويمكن أن يؤدي إلى تشوش رؤيتك بشكل دوري. يزداد الأمر سوءًا إذا أصبحت عدسة عينك غير مرنة بالفعل.

الأعراض الشائعة للعين المجهدة بالشاشة

رؤية مشوشة.

رؤية مزدوجة.

عيون جافة وحمراء.

تهيج العين.

الصداع.

آلام الرقبة أو الظهر.

الضوء الأزرق وتلف الرؤية.

يشارك الخبراء بعض النصائح لاتباعها



ببعض النصائح لضمان صحة العين الجيدة وفقا لأطباء العيون: