متحدث التعليم: مراكز الدروس الخصوصية لا تقدم مادة علمية وتبث سموم في عقول الطلاب

كتب محمد شعلان

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك استراتيجية واضحة لدى وزارة التربية والتعليم وهي تحقيق الانضباط وعودة الطلاب للمدارس، موضحا أن الوزارة تركز على هذه الخطوة وتركز على حضور الطلاب للمدارس ولكن هناك تحديات موجودة.

وأضاف شادي زلطة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اخر النهار"، على قناة النهار، أن المشكلة التي تواجههم على مدار السنوات الماضية هي مراكز الدروس الخصوصية، قائلا: "مراكز الدروس الخصوصية لا تقدم مادة علمية للطلاب وبنشوف ظواهر غريبة وبث سموم في عقول الطلاب من ترديد أغاني وطرق تعليم غريبة".

وتابع: "وضع الوزارة آليات لمواجهة هذه الظواهر وتقنين عمل هذه المراكز وحكمها بعدد من المعايير، من فكرة حصول المعلم على رخصة مزاولة مهنة وتحديد مواعيد الفتح والاغلاق تكون بعد اليوم الدراسي سيضع هذه المراكز تحت اعين الوزارة، فضلا عن خطوات استكماليه أخرى لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية من تطوير مجموعات التقوية.