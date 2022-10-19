اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:57 م
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مباحثات مصرية يونانية حول مشروع الربط الكهربائى بين البلدين

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:04 م
مباحثات مصرية يونانية حول مشروع الربط الكهربائى بين البلدين جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية فى اليونان، مع وزير التنمية والاستثمار اليوناني"Spyridon Adonis Georgiadis"، حيث تم خلال المقابلة التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع البلدين، وحرص الجانبين على تطوير الشراكة الاستراتيجية التى تجمعهما فى مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية بغرض دعم جهود تحقيق التنمية والازدهار فى مصر واليونان.

 

بحسب بيان لوزارة الخارجية، تم استعراض تطورات مشروع خط الربط الكهربائى بين مصر واليونان، حيث تم التأكيد على أولوية هذا المشروع بالنسبة للبلدين، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين فى مجال الطاقة، كما تم تناول ترتيبات تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال اليونانيين إلى مصر مطلع العام المقبل.

 


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