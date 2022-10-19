لو هتعمل كيتو دايت.. أطعمة تجنبها للحصول على أفضل النتائج

كتبت إيناس البنا

يعد نظام الكيتو واحدا من الأنظمة الغذائية التي تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحاضر ولها مجموعة من القواعد الخاصة بها.

وفقا لموقع " healthline "، قد يفقد المرء الوزن بسهولة عند اتباع حمية الكيتو بسبب تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

ومع ذلك، فإن كل نظام غذائي يأتي مع إيجابيات وسلبيات ولا يختلف نظام كيتو الغذائي، قد يساعد في إنقاص الوزن ولكن بعد ذلك قد يفتقر جسمك إلى بعض العناصر الغذائية، لذلك، من المهم تضمين أنواع مختلفة من العناصر الغذائية في نظامك الغذائي حتى لا تعاني من أي نقص.

لكن قبل أن تبدأ نظامك الغذائي، من المهم أن تعرف أنواع الطعام المختلفة التي لا يجب أن تتناولها حتى تحقق أفضل النتائج.

المخبوزات:



تميل هذه الأطعمة إلى أن تكون عالية في السعرات الحرارية والكربوهيدرات وكلاهما مقيد في نظام كيتو الغذائي، لذلك، عندما تأكل مثل هذه الأطعمة ، فإن تناول السعرات الحرارية لديك يزيد مما قد يعوق فقدان الوزن أو أي نتائج أخرى قد تكون على استعداد لتحقيقها.

المثلجات:



يحتوي على الحليب والقشدة والسكر وكل هذه الأشياء يمكن أن تساهم في تناول السعرات الحرارية ، وبالتالي، من المهم أن تتخطى الآيس كريم تمامًا أو تختار الأنواع الملائمة لحمية الكيتو.

اللحوم المصنعة:



قد لا تحتوي هذه اللحوم على السكريات أو الكربوهيدرات، لكنها عالية للغاية في النترات، النترات ليست صحية للقلب ولذلك فمن الأفضل أن تتجنب اللحوم المصنعة.

لحم الخنزير المقدد:



يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي يمكن أن تؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، يزيد من مستوى الكوليسترول مما يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية.

المشروبات السكرية:



تحتوي المشروبات مثل المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات الرياضية على السكر والكربوهيدرات التي تزيد من عدد الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، لذلك من الأفضل أن تتجنب هذه المشروبات.