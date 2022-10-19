لوكهيد مارتن ترفع إنتاجها من صواريخ هيمارس بضغوط من البنتاجون

كتبت: نهال أبو السعود

تخطط شركة لوكهيد مارتن لزيادة إنتاج نظامها الصاروخي عالي الحركة، وهو سلاح يزداد الطلب عليه في أوكرانيا وعبر أوروبا في الوقت الذي تستمر فيه روسيا في ضرباتها العسكرية هناك.

وفقا لصحيفة بوليتكو، تستعد الشركة لزيادة إنتاج HIMARS إلى 96 قاذفة سنويًا، ارتفاعًا من مستواه الحالي البالغ 60 قاذفة، حسبما قال الرئيس التنفيذي جيم تايكليت للمستثمرين

يعتقد على نطاق واسع ان صواريخ هيمارس الامريكية التي أرسلت الى أوكرانيا كان لها دور كبير في ساحة المعركة ما سمح للقوات الأوكرانية للوصول إلى خلف الخطوط الامامية الروسية في دونباس وحول خيرسون

جاء إعلان الرئيس التنفيذي للوكهيد مارتن يوم الثلاثاء عن زيادة إنتاج HIMARS بعد ساعات من إعلان الصحيفة أن الشركة بدأت في تقديم وعد للعملاء الدوليين بأنها كانت تستعد لزيادة التصنيع - مما خفف جزئيًا من مخاوف الحكومات الإستونية والبولندية والأوكرانية، التي طلبت مؤخرًا العشرات من منصات الإطلاق.

وقال تايكليت إنه تحسبا للطلبات، استثمرت الشركة 65 مليون دولار منذ حوالي ستة أشهر لتقصير وقت تصنيع HIMARS قبل استلام عقد من البنتاجون.

قال تايكليت: "نحن نقوم بتدريب قوتنا العاملة الماهرة عبر مجموعة من خطوط الإنتاج، بحيث كلما زاد الطلب على نظام HIMARS أو نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة ، يمكن للأشخاص التنقل بين بناء أنواع مختلفة من الأسلحة".

من المحتمل أن تستغرق الشركة شهورًا لزيادة الإنتاج من خمسة إلى ثمانية أنظمة شهريًا ، وهو ما قد لا يكون بالسرعة الكافية لإستونيا وبولندا وأوكرانيا لتقوية جيوشها

يضغط الجيش الأمريكي على شركة لوكهيد لزيادة الإنتاج بشكل أكبر، وقال مسئول الشهر الماضي إن البنتاجون يهدف إلى "مضاعفة أو أكثر من الضعف" في معدلات الإنتاج ، لكنه أشار إلى أن الوصول إلى هناك سيستغرق بعض الوقت. هذا يعني أنه قد يُطلب من شركة لوكهيد زيادة الإنتاج إلى 120 قاذفة سنويًا.