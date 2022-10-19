لبنان: ارتفاع كبير فى أعداد الإصابات بالكوليرا وتسجيل 80 حالة جديدة خلال يومين

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديتين بالكوليرا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5 حالات.

ووفقا للتقرير، ينتشر المرض بنسبة 32% بين الأطفال أقل من 4 سنوات، و24% بين الأطفال بين 5 و14 سنة، فيما تصل النسبة إلى 10% بين الشباب من عمر 15 وحتى 24 سنة، و21% للفئة العمرية من 25 وحتى 44 سنة، و12% للأكبر من 44 عاما.