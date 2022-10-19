كيف تساعد الأعشاب والعلاجات الطبيعية فى تخفيف آلام المعدة؟

كتب – حسام الشقويرى

يتسبب الإجهاد والنظام الغذائلا غير الصحى فى اضطرابات المعدة، والتى يمكن أن يتنج عنها أمراض خطيرة، مثل متلازمة القولون العصبى أو الاضطرابات الهضمية أو سرطان القولون، ويمكن استخدام أعشاب أو علاجات طبيعية فى تخفيف آلامها وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

خل حمض التفاح

على الرغم من أن طعمها ليس لذيذًا بمفرده، إلا أنه يمكن تناوله بواسطة ملعقة كبيرة لتحييد اضطراب المعدة.

شاى البابونج

يُعرف البابونج منذ فترة طويلة بأنه يساعد على النوم، ويمكن أن يعمل أيضًا كمضاد للالتهابات، ما يساعد عضلات المعدة على الاسترخاء وتقليل آلام التقلصات والتشنجات.

النعناع

استخدم المنثول الموجود في أوراق النعناع كمسكن طبيعي للألم للمساعدة في علاج مشاكل المعدة لعدة قرون.

الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل منذ العصور القديمة للمساعدة في علاج آلام المعدة، وأثبت العلم أنه يمكن أن يساعد حقًا، والزنجبيل مضاد طبيعى للالتهابات ويمكن تناوله بأشكال مختلفة - حلوى أو كبسولات أو شاى - لكن جذر الزنجبيل الطازج هو الأفضل عند البحث عن التخلص من آلام المعدة.

شرب الماء

اشرب السوائل على مدار اليوم، لأننا نفقد الماء من خلال التعرق والتنفس والهضم، ومن الضرورى تعويض الماء الذى نفقده لمنع الجفاف والحفاظ على عمل الجهاز الهضمى بسلاسة، ويمكن أن يسبب الجفاف الانتفاخ ويمكن أن يوقف الهضم ويسبب الإمساك.

استخدام الحرارة

جرب وضع وسادة تدفئة أو منشفة ساخنة على بطنك، ويمكن أن تساعد الحرارة على إرخاء العضلات وتخفيف التقلصات، وقد يساعدك أيضًا الاستحمام بماء ساخن مع أملاح إبسوم.

ممارسه التمارين الرياضة

يمكن أن يكون المشى وركوب الدراجات واليوجا التى تتمدد بلطف مع التنفس العميق مفيدة عند التعامل مع آلام المعدة.