كيف تأثرت أسعار النفط بالدولار الأمريكى وأسعار الفائدة؟

كتبت - مروة الغول

تأثرت أسعار النفط الخام بالأداء المتباين للدولار الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2022، يذكر في هذا السياق، أن أسعار النفط الخام قد شهدت انخفاضاً خلال شهر أبريل 2022، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكية بدعم من توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من الضغوط التضخمية، وهو ما يتفق مع طبيعة العلاقة العكسية بين أسعار النفط والدولار، حيث أصبح النفط أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية أبريل -يونيو 2022 .

وتابع التقرير الصادرعن منظمة "أوابك"أن ذلك يأتى قبل أن تتحول العلاقة بين أسعار النفط الخام والدولار الأمريكي إلى علاقة طردية، وهو نادراً ما يحدث، ويستمر حدوثه لفترة قصيرة من الزمن نتيجة تزامن حدوث عدة عوامل متداخلة منها ما له علاقه بأساسيات سوق النفط ومنها ما ليس له علاقة بها،حيث ارتفعت أسعار النفط خـلال شهر مايو على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية فـي كـل مـن الأسـواق النامية والأسواق الناشئة، بدعم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000.

وذكر التقرير،ان أسعار النفط الخام واصلت ارتفاعها خلال شهر يونيو 2022، على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للشهر السادس على التوالي، بدعم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك للمرة الاولى منذ عام 1994، في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 8.6% وهي أكبر وتيرة مسجلة منذ حوالي 41 عام، مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ 2%، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.