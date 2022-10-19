كوريا الجنوبية تعفى مواطنى اليابان من تأشيرة الدخول اعتبارا من نوفمبر المقبل

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية السماح لمواطني اليابان بدخول البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.
وأوضحت الحكومة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه سيتم إعفاء 8 دول ومناطق من التأشيرة، بعدما كان قد تم تعليق هذه الميزة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت اليابان قد أعلنت إعفاء مواطني كوريا الجنوبية من التأشيرة في 11 أكتوبر الجاري، وبذلك سيتم السماح للمسافرين من وإلى البلدين بالدخول بدون تأشيرة لأول مرة منذ حوالي عامين وسبعة أشهر، وعلى ضوء هذا القرار، من المتوقع أن تتضاعف الرحلات الأسبوعية بين مطاري هانيدا في طوكيو وجيمبو في سول إلى 56 رحلة ذهابا وإيابا.
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