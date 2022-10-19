اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:24 م
أكرم القصاص
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قيادات تعليم الغربية يتفقدون 25 مدرسة بنطاق المحافظة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:11 م
قيادات تعليم الغربية يتفقدون 25 مدرسة بنطاق المحافظة جانب من المتابعة
الغربية ــ فريق المحافظات

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أجرت  قيادات مديرية التربية والتعليم بالغربية والإدارات التعليمية العشر، وإدارات المتابعة وتقويم الأداء، والمراحل والتوجيهات، بمتابعة جميع المدارس بمختلف نوعياتها ومراحلها التعليمية، على مستوى التعليم العام والفني، بتوجيهات ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأكد وكيل الوزارة، أن جولات المتابعة التي تقوم بها قيادات المديرية والإدارات، تأتي تنفيذا لتوجيهات   وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، و محافظ الغربية، استهدفت  25 مدرسة، للاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، وإزالة جميع السلبيات، وحل الكثافات، ومتابعة تسليم التغذية المدرسية، والتأكد من سلامتها، وتاريخ الصلاحية، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ الأنشطة بمختلف أنواعها.

كما تم التأكيد على التزام جميع المدارس بالنظافة والانضباط، والإشراف اليومي، وتحقيق الحضور الطلابي، للاستفادة الكاملة من المدرسة، ومتابعة تنفيذ مجموعات التقوية، وقاعات المشاهدة، واستخدام الشاشات التفاعلية، والخرائط، والوسائط المتعددة، وتوزيع التابلت التعليمي على الصف الأول الثانوي، والتأكد من سلامة التغذية المدرسية.

وصرح ناصر حسن، وكيل الوزارة، بأن هذه المتابعات مستمرة، لتغطية كل مدارس المحافظة، والاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، في الفترتين الصباحية والمسائية.


تعليم الغربية

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الادارات التعليمية بالغربية

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