في الخريف.. مشروبات تساعد مريض التهاب الجيوب الأنفية

فاطمة ياسر

في ظل تقلبات الطقس، وخاصة خلال فصل الخريف يشعر مرضي الجيوب الأنفية ببعض لمتاعب، وقد يتسبب ذلك في عدم قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

ومن أعراض التهاب الجيوب الأنفية التالي:

-شعور المصاب بالصداع الشديد.

-سيلان في الأنف.

-ألم في الحلق.

-العطس.

-احمرار العين.

ولذا للتخلص من مشاكل والتهاب الجيوب الأنفية خلال فصل الخريف، عليك التعرف على أبرز وأهم النصائح التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع “WEBMED” و “TIMESOFINDIA”، ومنها:

-تناول الماء الدافئ:

أثبتت الدراسات أن تناول كوب من الماء الدافئ يساعد على تهدئة الأعراض المرتبطة بالتهاب الجيوب الأنفية، فتساعد السوائل الدافئة بشكل عام على ترطيب الجسم، ومكافحة البكتيريا، وأيضا تعمل على تقوية الجاز المناعي.

-القرنفل بالزنجبيل :

شاي الأعشاب يتكون من القرنفل والزنجبلي، وأوراق الريحان، فهي من المشروبات التي تساهم في تنظيف الجهاز التنفسي العلوي أي الانف، كما أن هذه الأعشاب غنية بمضادات الأكسدة التي من دورها تقوية الجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة.

-شوربة الدجاج أو اللحم:

تناول هذا النوع من الشوربات يعد من أفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في التخلص من احتقان الأنف، وتعالج مشاكل الجيوب الأنفية، كما أن الشوربة تعمل علي تريب الجسم، وبالتعالي تقوية المناعة، ويصبح الجسم قادر علي محاربة العدوي والالتهابات.

-الحليب:

يحتوي علي إنزيمات تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وجعله قادرا بشكل كبير علي مكافحة الفيروسات والبكتيريا، ولذا فتناوله له يعد من الأمور المفيدة والمهمة، كما أنه يمكنك إضافة الكركم عليه لإضافة قيمته الغذائية وجعله أكثر قدرة علي محاربة الفيروسات والبكتيريا.

كما حث التقرير علي ضرورة تنظيف الأنف بمحلول الملح، فهذه الحيلة تساهم في تقليل فرص الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية، وجعله أكثر قدرة علي محاربة الفيروس، لافتا ضرورة البقاء في المنزل في حالة وجود أتربة أو أمطار في الطقس حتي لا تتعرض لأي انتكاسات صحية.