فى 8 نقاط.. دور البريد فى حياة كريمة.. أبرزها تطوير أكثر من 8 آلاف مكتب

كتبت هبة السيد

تساهم هيئة البريد، بدور فعال فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة) لخدمة أكثر من 58 مليون مواطن فى مختلف قرى الريف المصرى بمحافظات الجمهورية، والذى يعتبر أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم، وتلعب البريد أدورًا عديدة فى هذه المبادرة أهمها:

1- الانتهاء من تطوير عدد 8633 مكتب بريد 80% من إجمالى المكاتب.

يضم عدد المكاتب المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى 852 مكتب تم الانتهاء من التطوير بنسبة تتجاوز الـ80%.

2- تم إضافة عدد 292 مكتب بريد جديد إلى شبكة المكاتب البريد.

3- تم نشر عدد 140 سيارة بريد متنقل مزودة بـATM، وتؤدي جميع الخدمات إلى جانب نشر عدد 47 كشك بريدي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، كما أنه سيتم إضافة 50 كشك إضافي بنهاية العام المالي.

4- تم تركيب عدد 1729 ماكينة ATM مزودة بخدمات السحب، والاستعلام، والتحويل بين الحسابات، تغيير الرقم السرى، تفعيل البطاقات، طباعة كشوف الحسابات، كما تم إطلاق خدمات الإيداع بها.

5- نشر عدد 10 الاف ماكينة pos بجميع مكاتب البريد والأكشاك والسيارات لتسهيل عمليات صرف المعاشات بالإضافة إلى خدمات السداد غير النقدى.

6- تطوير أسطول النقل وتدعيمه بعدد 168 سيارة جديدة.

7 - زيادة عدد خطوط ربط الشبكات الأساسية بين مراكز البيانات من 4 خطوط ربط إلى 6 خطوط ربط للوصول إلى توفير بدائل ربط جيده وإتاحة كاملة وزيادة سرعة الربط بين مراكز البيانات ليصبح 10 جيجا بدلا من 2 جيجا إلى جانب تحديث الأجهزة وتعددها للوصول لأعلى إتاحة ممكنة، بالإضافة إلى إعادة تصميم الشبكة الأساسية وتركيب أجهزة حديثة على أعلى مستوي من الكفاءة بما يتيح تنفيذ التعدد والتوافر الكامل إلى جانب تركيب خطوط ربط أرضية نحاس بالمكاتب وزيادة سعة خطوط الربط الحالية لعدد 2100 وتركيب خطوط ربط فايبر بعدد 450 مكتب.

8- تم إنشاء مركز تشغيل شبكات طبقًا للمواصفات القياسية لضمان تحديد المشاكل القائمة وسرعة التعامل معها، تقديم احصائيات للمشاكل وأسباب حدوثها وكيفية حلها لتفادي تكرارها، التحديد الاستباقي للمشاكل وذلك للوصول لتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين.